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Бузова усилила охрану из страха перед новыми нападениями

11:45
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Она опасается за свою жизнь

Недавно певица и телеведущая Ольга Бузова усилила свою охрану. Теперь с ней постоянно находятся трое телохранителей. 
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"В одной машине с ней водитель, в автомобиле сопровождения еще два секьюрити. Все бывшие военные, профессионалы своего дела", - рассказал kp.ru представитель Бузовой. 

По какой причине она решила нанять новых телохранителей, не уточняется. Не исключено, что это связано с недавним захватом заложников в московском банке. Пьяный мужчина вел с заложником беседы о жизни и назвал Бузову виновницей всех его бед: "Она забрала у меня все. Я с ней не знаком, я с ней не знаком, но она меня знает, и я ее знаю".

Чем известнее становится Бузова, тем больше неадекватных людей хочет ей навредить. По словам Бузовой, несколько лет назад к ней на сцену вышел мужчина, который набросился на звезду с кулаками. "Я получила травму. У меня была разбита губа", - вспомнила она в программе "Ты не поверишь!". 

Два года назад на сцену к Бузовой пытался прорваться мужчина, кричавший, что он вооружен и с минуты на минуту откроет стрельбу. Охранникам удалось скрутить хулигана. 

Выходит, у Бузовой есть все основания опасаться новых нападений.

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