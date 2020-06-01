Путин пожелал крепкого здоровья заболевшему коронавирусом Пашиняну

И поздравил его с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с его 45-летием.

"Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов в государственной деятельности", - заявил российский лидер.

Кроме того, Путин подтвердил готовность России к укреплению двусторонних отношений и партнерства в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Болезнь проходит без симптомов и температуры, глава кабмина работает из дома.

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