ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расстояние между столиками в кафе и ресторанах увеличат до 1,5 метра

12:28
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Новые рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для организаций общественного питания в условиях, при которых сохраняются риски распространения COVID-19. 
Что открылось в Москве с 1 июня

Согласно новым рекомендациям, столики в кафе и ресторанах должны стоять на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Раньше рекомендованное расстояние между столами составляло 1 метр. 

Рекомендуется оборудовать в помещениях умывальники для мытья рук и места обработки рук антисептиками, а также оснастить заведения посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом. 

Проветривать помещения желательно каждые два часа, говорится в документе. Проводить влажную уборку следует ежедневно. На работу запрещено допускать сотрудников с признаками респираторного заболевания. Перед началом смены у них нужно замерять температуру. Работники питейных заведений обязаны носить одноразовые маски, подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

Напомним, что с 1 июня в регионах Центральной России, где стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, начинают постепенно снимать ограничительные меры. В Москве, например, заработали магазины, парки, салоны бытовых услуг, стадионы и базы для профессиональных спортсменов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Столики в кафе
Столики в кафе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.