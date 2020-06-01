Расстояние между столиками в кафе и ресторанах увеличат до 1,5 метра

Новые рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для организаций общественного питания в условиях, при которых сохраняются риски распространения COVID-19.

Согласно новым рекомендациям, столики в кафе и ресторанах должны стоять на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Раньше рекомендованное расстояние между столами составляло 1 метр.

Рекомендуется оборудовать в помещениях умывальники для мытья рук и места обработки рук антисептиками, а также оснастить заведения посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом.

Проветривать помещения желательно каждые два часа, говорится в документе. Проводить влажную уборку следует ежедневно. На работу запрещено допускать сотрудников с признаками респираторного заболевания. Перед началом смены у них нужно замерять температуру. Работники питейных заведений обязаны носить одноразовые маски, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, что с 1 июня в регионах Центральной России, где стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, начинают постепенно снимать ограничительные меры. В Москве, например, заработали магазины, парки, салоны бытовых услуг, стадионы и базы для профессиональных спортсменов.

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