Захарова жестко ответила на слова о причастности России к погромам в США

Представитель МИД призвала американских политиков вернуться в реальность

Обвинения в адрес России в связи с протестами в США являются грязной манипуляцией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс предположила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. В эфире CNN она заявила, что "не удивилась бы, узнав, что Москва подстрекает обе стороны с помощью соцсетей или спонсирует протесты". Никаких доказательств Райс не привела.

Комментируя высказывания экс-советника Обамы, Мария Захарова напомнила, что ее "товарищи" в свое время совершили "роковую ошибку", придумав "глупейшую концепцию обвинения России во всем, что им не нравится".

"Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью - это и есть пропаганда", - написала Захарова в своей фейсбуке.

Она напомнила, что социальные сети, через которые Россия якобы влияет на протесты, зарегистрированы в США и их деятельность регулируется американскими законами. Захарова призвала Райс вернуться в реальность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"