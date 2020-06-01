ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова жестко ответила на слова о причастности России к погромам в США

12:33
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Представитель МИД призвала американских политиков вернуться в реальность

Обвинения в адрес России в связи с протестами в США являются грязной манипуляцией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс предположила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. В эфире CNN она заявила, что "не удивилась бы, узнав, что Москва подстрекает обе стороны с помощью соцсетей или спонсирует протесты". Никаких доказательств Райс не привела.

Комментируя высказывания экс-советника Обамы, Мария Захарова напомнила, что ее "товарищи" в свое время совершили "роковую ошибку", придумав "глупейшую концепцию обвинения России во всем, что им не нравится".

"Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью - это и есть пропаганда", - написала Захарова в своей фейсбуке

Она напомнила, что социальные сети, через которые Россия якобы влияет на протесты, зарегистрированы в США и их деятельность регулируется американскими законами. Захарова призвала Райс вернуться в реальность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Горящая полицейская машина в США
Горящая полицейская машина в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.