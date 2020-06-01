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Законопроект о выплатах домохозяйкам не нашел поддержки

12:46
  • понедельник
  • 01 июня 2020

В кабмине указали на ряд недоработок

Правительство России не поддержало законопроект о выплатах в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для домохозяек.

В отзыве кабмина говорится, что авторы законопроекта не продумали источники финансирования инициативы, а само определение домашнего хозяйства расплывчато, что может привести к проблемам в правоприменительной практике.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в заключении.

Ранее депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в нижнюю палату парламента законопроект предлагающий установить поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Согласно документу, выплату сможет получать один член семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Под домашним хозяйством парламентарии понимают уборку дома, приготовление пищи, а также уход за детьми, престарелыми родителями и инвалидами.

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