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"Я не могу дышать": вспыхнувший в США протест охватил Европу и Новую Зеландию

13:14
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Люди по всему миру вышли на улицы в знак солидарности с американским народом

В Новой Зеландии прошел митинг в знак солидарности с американским народом после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда. ТВЦ.RU публикует видео шествия.

Видео ожесточенных боев полиции и протестующих в США
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25 мая безоружного мужчину задушил сотрудник полиции во время задержания. Трагедия была заснята на видео. Сейчас тысячи людей по всему миру выступают с лозунгом "Я не могу дышать" (I can't breathe) – это последние слова погибшего от руки полицейского Флойда.

На марш в Новой Зеландии вышло несколько тысяч человек. Шествие солидарности под лозунгом "Жизнь чернокожих имеет значение" (Black Lives Matter) началось с площади Аотея и закончилось у генерального консульства США. Акции также прошли в Веллингтоне, Крайстчерче и Динидине.

На прошедших выходных акции против полицейского произвола и расизма прошли во многих европейских странах, включая Великобританию и Германию. Участники митингов попытались обратить внимание своих сограждан на то, что проблема расовой дискриминации стоит остро не только в США.

 

Люди по всему миру активно распространяют информацию о смерти Джорджа Флойда и ситуации в США. Для тех, кто хочет помочь, местные активисты предлагают подписывать петиции, просят финансово поддержать семью Флойда, а также американские благотворительные и правозащитные организации, которые выступают за права черных или помогают им с юридической поддержкой.

По состоянию на 12:43 понедельника фонд помощи семье Флойда собрал 6 миллионов 783 тысячи 970 долларов. Все перечисленные деньги пойдут на оплату адвокатов семьи, организацию похорон Флойда и на обучение его детей.

Видео ожесточенных боев полиции и протестующих в США

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