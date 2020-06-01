"Я не могу дышать": вспыхнувший в США протест охватил Европу и Новую Зеландию

Люди по всему миру вышли на улицы в знак солидарности с американским народом

В Новой Зеландии прошел митинг в знак солидарности с американским народом после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда. ТВЦ.RU публикует видео шествия.

25 мая безоружного мужчину задушил сотрудник полиции во время задержания. Трагедия была заснята на видео. Сейчас тысячи людей по всему миру выступают с лозунгом "Я не могу дышать" (I can't breathe) – это последние слова погибшего от руки полицейского Флойда.

На марш в Новой Зеландии вышло несколько тысяч человек. Шествие солидарности под лозунгом "Жизнь чернокожих имеет значение" (Black Lives Matter) началось с площади Аотея и закончилось у генерального консульства США. Акции также прошли в Веллингтоне, Крайстчерче и Динидине.

На прошедших выходных акции против полицейского произвола и расизма прошли во многих европейских странах, включая Великобританию и Германию. Участники митингов попытались обратить внимание своих сограждан на то, что проблема расовой дискриминации стоит остро не только в США.

Люди по всему миру активно распространяют информацию о смерти Джорджа Флойда и ситуации в США. Для тех, кто хочет помочь, местные активисты предлагают подписывать петиции, просят финансово поддержать семью Флойда, а также американские благотворительные и правозащитные организации, которые выступают за права черных или помогают им с юридической поддержкой.

По состоянию на 12:43 понедельника фонд помощи семье Флойда собрал 6 миллионов 783 тысячи 970 долларов. Все перечисленные деньги пойдут на оплату адвокатов семьи, организацию похорон Флойда и на обучение его детей.

Видео ожесточенных боев полиции и протестующих в США

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