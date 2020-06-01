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Защищавшая детеныша медведица растерзала россиянина

13:07
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Зверя решили не отстреливать

В Алма-Атинской области Казахстана медведь убил гражданина России, который вместе с тремя друзьями отправился на рыбалку. Рыбаки передвигались на лошадях. 
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Когда мужчины возвращались домой, их собака с лаем бросилась в заросли. Россиянин отправился за ней, подумав, что она учуяла барсука. Но это оказался медвежонок. Через некоторое время послышался вой собаки, а потом крик мужчины.

Вскоре спутники погибшего увидели разъяренную медведицу, которая защищала своего детеныша. Она убежала в лес. Друзья нашли тело россиянина с множественными переломами и ранами.  

"Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет", - цитирует РИА Новости сообщение МВД. 

Полиция призвала граждан соблюдать меры предосторожности в весенний период, когда медведицы охраняют свое потомство и становятся агрессивными. Места их возможного обитания лучше обходить стороной.

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