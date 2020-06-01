Песков опроверг открытие границ для иностранцев

Но для официальных делегаций границы всегда открыты

Никаких решений об открытии границ России для иностранных граждан не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов", - сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

В то же Песков отметил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные делегации.

Ранее Владимир Путин предложил определить шаги, которые Россия предпримет для открытия границ. Он отметил, что некоторые государства уже разрешили въезд иностранных граждан.

В России 24 июня пройдет Парад Победы по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Марш был перенесен с 9 мая на более позднюю дату в связи с угрозой коронавируса. Ожидается, что в Москву приедут лидеры иностранных государств.

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