Магазины одежды в Москве временно закрыли примерочные

Это вынужденная мера

В Москве магазины одежды Befree, Zarina, Love Republic и Sela временно приостановили опцию примерки одежды в магазине в связи с рекомендациями Роспотребназора по коронавирусу.

Приобретенные вещи можно примерить дома. Если что-то не подходит, можно обменять на нужный размер или вернуть в магазин, рассказали ТАССС в компании Melon Fashion Group, которая владеет вышеперечисленными брендами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился с 1 июня разрешить работу непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг.

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