ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Магазины одежды в Москве временно закрыли примерочные

13:13
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Это вынужденная мера

В Москве магазины одежды Befree, Zarina, Love Republic и Sela временно приостановили опцию примерки одежды в магазине в связи с рекомендациями Роспотребназора по коронавирусу. 

Приобретенные вещи можно примерить дома. Если что-то не подходит, можно обменять на нужный размер или вернуть в магазин, рассказали ТАССС в компании Melon Fashion Group, которая владеет вышеперечисленными брендами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился с 1 июня разрешить работу непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Магазин одежды
Магазин одежды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.