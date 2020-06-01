Пополневшая на карантине Меньшова боится раздеваться перед зеркалом

У нее появилась зависимость от мучного

50-летняя актриса и телеведущая Юлия Меньшова потеряла самоконтроль на карантине. Она призналась, что больше не может ограничивать себя в мучном.

Меньшова наткнулась на прошлогоднее фото и поняла, что за последнее время она набрала лишние килограммы. Она теперь стесняется называть свой вес. "Посмотрела, опубликовала, пойду теперь дальше наращивать бока, с тоской вспоминая времена, когда была стройной и не жрала мучное", - цитирует ее портал dni.ru.

До самоизоляции Меньшова легко обходилась без "вкусняшек", а сейчас не может пройти мимо печенья или пряника на столе. "Опасаюсь раздеваться перед зеркалом", - призналась дочь народного артиста России Владимира Меньшова.

Одна из подписчиц попыталась успокоить артистку: "Один раз живем!" В ответ знаменитость написала, что никогда не одобряла этот принцип, который, по ее мнению, всегда приводит к пагубным последствиям.

- Вы отлично выглядите! - пишут Меньшовой в комментариях.

- Юля, о каких боках идет речь? Да всем бы такие! С Вашими пропорциями надо не один карантин отсидеть, чтобы начать беспокоиться.

- Вы красавица!

- Вам нечего опасаться, Вы прекрасны!

- Наращенные бока придают пластичность и шарм контурам женской фигуры.

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