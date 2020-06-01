Мишустин о COVID-19 в России: есть основание для осторожного оптимизма

Ситуация с вирусом улучшается

Премьер-министр России Михаил Мишустин увидел основания для осторожного оптимизма в ситуации с распространением коронавируса в стране.

COVID-19 в России идет на спад, эпидемиологическая обстановка стабильна, передает ТАСС. Уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.

"Цифры дают основание для осторожного оптимизма", - сказал Мишустин.

По данным на 1 июня, в России 414 878 заболевши коронавирусом. 175 877 выздоровели, 4 855 умерли.

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