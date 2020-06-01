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Лукашенко раскрыл, как Россия "подкидывает" Белоруссии проблемы

13:47
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Москва, по мнению президента, действует скрытно и использует для своих целей СМИ

Президент Александр Лукашенко в понедельник на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком пожаловался, что Белоруссию со всех сторон окружили беды. Лидер страны упомянул пандемию коронавируса, экономический кризис, а также инфопандемию.

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"Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам, в том числе, родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим", - заявил Лукашенко.

Президент уверен, что ситуация в здравоохранении налаживается, а любые другие "пандемии", которые "бродят вокруг границ" страна сможет побороть.

"Ну и ряд других пандемий, которые бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос. Мы с этими пандемиями должны справиться", - сказал Лукашенко (цитата по "Белта").

Ранее белорусская сторона выслала из страны российского журналиста, который работал над сюжетом о ситуации с COVID-19 в республике.

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