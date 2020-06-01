Собянин осмотрел новый корпус "Школы Новокосино" на 400 учеников

Здание рассчитано на 400 школьников

На востоке столицы завершается строительство нового корпуса школы на улице Новокосинская. Сегодня ход работ осмотрел мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Здание рассчитано на 400 школьников. Там будут проходить занятия старших классов. Для них оборудованы кабинеты предпрофессиональной подготовки и даже медицинская лаборатория. В корпусе - современный актовый и спортивный залы. На территории расположатся площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также зона для отработки нормативов ГТО.

После открытия нового корпуса значительно снизится нагрузка на другие помещения учебного заведения. Кроме того, по словам мэра, до конца года в столице планируется построить ещё несколько десятков школ и детских садов.

"Значительные усилия города направлены на создание детской инфраструктуры: поликлиники, больницы, детские развлекательные центры, и конечно, система образования одна из самых крупнейших в мире. Одно из первых направлений стройки, которое мы разморозили и начали активно возвращать к жизни - это строительство детских садов и школ. Несмотря на какое-то небольшое отставание во время эпидемии, мы планируем в этом году наверстать упущенное и построить около 40 корпусов детских садов и школ", - заявил Собянин.

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