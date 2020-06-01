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"Ручками помашите": Путин поздравил многодетные семьи с Днем защиты детей

15:03
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Президент поговорил с ними по видеосвязи

Владимир Путин поздравил с Днём защиты детей многодетные семьи. Он пообщался с ними по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве. В беседе приняла участие уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Президент сообщил, что для детей и их родителей подготовлена обширная праздничная программа. Мероприятия проведут, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Глава государства подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей и поблагодарил собеседников за вклад в развитие института семьи.

"Вы меня видите, слышите? Ручками помашите мне. Сегодня для меня было крайне важно увидеться с вами, побеседовать пусть даже в таком дистанционном формате. И прежде всего поблагодарить за ваш осознанный выбор. Прежде всего, сейчас обращаюсь к взрослым, разумеется. Выбор в пользу большой и крепкой семьи. Мы все прекрасно понимаем, что рождение и воспитание ребёнка - всегда огромная радость.  И конечно каждодневные заботы - это большая ответственность. Особенно когда в доме растут семь и более детей. Вместе с родителями создают душевную и одновременно взыскательную атмосферу большой семьи. Присущее ей традиции трудолюбия, отзывчивости, бескорыстия и взаимоподдержки - это всегда вызывало в нашем обществе огромное уважение", - сказал Путин.
 

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