Власти США затягивают процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда

Слушания без объяснения причин перенесли на неделю, и это вряд ли заставит протестующих разойтись по домам

В Вашингтоне в понедельник демонстранты подожгли президентскую церковь у Белого Дома. Они сорвали и бросили в огонь государственный флаг. Волнения охватили уже 140 американских городов. В десятках введён комендантский час и действует режим ЧС. Несмотря на это, протесты становятся всё более ожесточёнными. В Миннеаполисе в толпу въехал грузовик.

Спокойнее в ближайшие дни в США вряд ли станет. Слушания по делу полицейского Дерека Шовина, которого семья погибшего Джорджа Флойда требует судить по статье о намеренном убийстве, перенесли на неделю.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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