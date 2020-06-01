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Власти США затягивают процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда

15:09
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Слушания без объяснения причин перенесли на неделю, и это вряд ли заставит протестующих разойтись по домам

В Вашингтоне в понедельник демонстранты подожгли президентскую церковь у Белого Дома. Они сорвали и бросили в огонь государственный флаг. Волнения охватили уже 140 американских городов. В десятках введён комендантский час и действует режим ЧС. Несмотря на это, протесты становятся всё более ожесточёнными. В Миннеаполисе в толпу въехал грузовик.

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Спокойнее в ближайшие дни в США вряд ли станет. Слушания по делу полицейского Дерека Шовина, которого семья погибшего Джорджа Флойда требует судить по статье о намеренном убийстве, перенесли на неделю.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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