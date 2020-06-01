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В Йошкар-Оле мать пятерых детей убили ударом ножа

14:27
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Женщина поссорилась с мужем подруги

В столице Марий Эл Йошкар-Оле расследуют убийство многодетной матери.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Прохорова. По данным следствия, 30-летняя женщина пришла в гости к своей подруге и там поссорилась с ее 37-летним гражданским мужем. В ходе конфликта они сначала подрались в квартире, а затем, когда женщина собралась уходить домой, мужчина догнал ее в подъезде и ударил ножом в грудь. 

Пострадавшей удалось выйти на улицу, но попросить помощи уже не смогла. Женщина скончалась, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Известно, что у убитой остались пятеро детей, младшему из которых девять месяцев. В настоящее время все дети находятся у бабушек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СКР по региону. Подозреваемого оперативно задержали, сейчас он находится под стражей.

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