В Йошкар-Оле мать пятерых детей убили ударом ножа

Женщина поссорилась с мужем подруги

В столице Марий Эл Йошкар-Оле расследуют убийство многодетной матери.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Прохорова. По данным следствия, 30-летняя женщина пришла в гости к своей подруге и там поссорилась с ее 37-летним гражданским мужем. В ходе конфликта они сначала подрались в квартире, а затем, когда женщина собралась уходить домой, мужчина догнал ее в подъезде и ударил ножом в грудь.

Пострадавшей удалось выйти на улицу, но попросить помощи уже не смогла. Женщина скончалась, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Известно, что у убитой остались пятеро детей, младшему из которых девять месяцев. В настоящее время все дети находятся у бабушек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СКР по региону. Подозреваемого оперативно задержали, сейчас он находится под стражей.

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