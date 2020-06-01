График Путина объяснили необходимостью беречь президента

Президент проводит меньше личных встреч из-за коронавируса, но активно работает

Владимир Путин не находится в изоляции. Число очных контактов было снижено из-за пандемии коронавируса, но президент активно работает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Сокращение числа личных встреч Песков объяснил необходимостью "просто беречь президента" от коронавируса. Принятые меры защиты Путина он считает полностью оправданными. Они никак не влияют на его график.

Рабочий день Владимира Путина не нормирован. Иногда он может длиться даже больше 12 часов.

"Гораздо длиннее, и это каждый день без перерывов. Потому что страна живет, экономика живет, проблемы случаются, и это требует вмешательства главы государства. Поэтому говорить о том, что президент находится в изоляции, совершенно неверно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что пока такой график работы Путина сохранится. Но в обозримом будущем число публичных мероприятий будет увеличиваться, надеется он.

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