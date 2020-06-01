В Сети появилось фото, выводящее из строя смартфоны Samsung

Даже не пытайтесь его загрузить

В интернете появилось изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.

Картинку опубликовал пользователь Twitter под псевдонимом Ice Universe. На снимке изображены озеро, горы и закатное небо.

"Внимание!!! Никогда не устанавливайте эту картинку в качестве обоев, особенно на смартфоны Samsung. Это приведет к поломке вашего телефона. Даже не пытайтесь. Если кто-то отправит вам эту фотографию, пожалуйста, игнорируйте ее", - говорится в подписи к картинке.

Некоторые владельцы Samsung все попробовали установить картинку на заставку и столкнулись с тем, что телефон начал перезагружаться, а экран произвольно включаться и выключаться. Некоторые пожаловались на потерю своих данных.

В комментариях к посту пользователи принялись гадать, в чем дело. Один из подписчиков предположил, что неполадки может вызывать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать.

Как сообщает РИА Новости, компания Samsung уже отреагировала на проблему и готовит специальное обновление. На данный момент решить проблему можно двумя способами: сменить обои или сбросить настройки до заводских.

Это уже не первый случай, когда смартфон можно вывести из строя пустяковой вещью. Ранее пользователи телефонов на операционной системе iOS выяснили, что если отправить специальный иероглиф, то телефон выключится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"