Бондарчук раскрыла свою роль в знакомстве экс-мужа с новой любовью

Она раньше режиссера увидела Паулину Андрееву

Журналистка Светлана Бондарчук рассказала о крушении ее брака с режиссером Федором Бондарчуком. По ее словам, она сама случайно вызвала интерес мужа к актрисе Паулине Андреевой, которая в прошлом году стала его супругой.

Светлана Бондарчук впервые увидела Андрееву в спектакле во МХАТе. Актриса произвела на нее сильное впечатление. Она органично смотрелась на сцене в своем провокационном наряде из латекса. По выражению журналистки, Паулине "вообще идет раздеваться". "Я подумала: "Наконец-то красивая актриса появилась". И так и сказала Феде", - цитирует Бондарчук eg.ru.

Светлана Бондарчук сказала Ксении Собчак, что режиссер и актриса стали красивой парой. Бондарчук помогает Андреевой развиваться, в том числе в профессиональном плане.

Бондарчук уверяет, что они с мужем расстались друзьями. Именно поэтому ее издание первым опубликовало совместное фото режиссера и актрисы.

Напомним, что Светлана и Федор Бондарчуки прожили вместе 25 лет. У них родились сын и дочь.

Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году. Поженились они в 2019 году. Светлана Бондарчук на свадьбу не пришла.

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