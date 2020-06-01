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Бондарчук раскрыла свою роль в знакомстве экс-мужа с новой любовью

15:35
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Она раньше режиссера увидела Паулину Андрееву

Журналистка Светлана Бондарчук рассказала о крушении ее брака с режиссером Федором Бондарчуком. По ее словам, она сама случайно вызвала интерес мужа к актрисе Паулине Андреевой, которая в прошлом году стала его супругой. 
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Светлана Бондарчук впервые увидела Андрееву в спектакле во МХАТе. Актриса произвела на нее сильное впечатление. Она органично смотрелась на сцене в своем провокационном наряде из латекса. По выражению журналистки, Паулине "вообще идет раздеваться". "Я подумала: "Наконец-то красивая актриса появилась". И так и сказала Феде", - цитирует Бондарчук eg.ru

Светлана Бондарчук сказала Ксении Собчак, что режиссер и актриса стали красивой парой. Бондарчук помогает Андреевой развиваться, в том числе в профессиональном плане. 

Бондарчук уверяет, что они с мужем расстались друзьями. Именно поэтому ее издание первым опубликовало совместное фото режиссера и актрисы.  

Напомним, что Светлана и Федор Бондарчуки прожили вместе 25 лет. У них родились сын и дочь. 

Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году. Поженились они в 2019 году. Светлана Бондарчук на свадьбу не пришла.

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