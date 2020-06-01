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Путин рассказал о миссии матерей

15:23
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Президент встретился с многодетными семьями

Вкладом самой чистейшей пробы назвал президент России родительство. По словам Владимира Путина, миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных, она приносит настоящее счастье.
"Ручками помашите": Путин поздравил многодетные семьи с Днем защиты детей

"Миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных, она приносит настоящее счастье", - сказал глава государства во время встречи с многодетными семьями. Путин подчеркнул, что родительство -  это сбережение традиционных устоев России, нравственных начал любви, крепости семейных уз и преемственности поколений.

Владимир Путин поздравил во время видеоконференции многодетные семьи, награжденные орденом "Родительская слава". Президент поздравил и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, у которой родился седьмой ребенок.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье - сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья", - сказал Путин.

Президент поинтересовался у Кузнецовой, как ей удается сохранять прекрасную форму. Омбудсмен призналась, что ее поддерживают и дают ей силы дети.

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