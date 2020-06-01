Генштаб назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

В ведомстве также рассказали об агрессивной разведке США в Средиземноморье

Деятельность Североатлантического альянса в Арктике активизируется. Об этом в понедельник сообщили в Генштабе России, комментируя военные учения стран НАТО, которые прошли в Баренцевом море.

В ведомстве назвали маневры провокационными, передает ТАСС. "Впервые с момента окончания холодной войны накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

В Генштабе также рассказали об агрессивной разведке США в Средиземноморье. "Повысилась так же интенсивность ведения воздушной разведки в акваториях Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей", - заявил Рудской.

На прошлой неделе истребители НАТО сопроводили российские ракетоносцы Ту-160.

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