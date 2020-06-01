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В Киеве мужчина с пакетом угрожает взорвать мост (видео)

15:45
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Почти год назад на том же самом мосту произошла аналогичная ситуация

Неизвестный с пакетом в руках угрожает взорвать мост Метро через Днепр в Киеве. Он требует встречи с главой МВД Арсеном Аваковым.
Украинский спецназ задержал мужчину, пытавшегося взорвать мост через Днепр

На данный момент проезд по мосту закрыт, работа метрополитена частично прервана: на красной линии поезда ходят от станции "Лесная" до станции "Дарница" и от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Правоохранительные органы ищут взрывчатку на мосту. Личность злоумышленника устанавливается.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко напомнил, что это уже не первый подобный случай. В сентябре минувшего произошла аналогичная ситуация на том же самом мосту. Тогда полиция квалифицировала угрозу как подготовку к теракту. Мужчину задержали, взрывчатку при нем не нашли.

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