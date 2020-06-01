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Жена экс-полицейского, убившего чернокожего в США, подала на развод

16:06
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Дереку Шовину предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени

Келли Шовин, жена бывшего полицейского, который обвиняется в убийстве чернокожего Джорджа Флойда при задержании, подала на развод. Женщина наняла адвокатов, которые общаются от ее лица со СМИ.

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"Она опустошена из-за смерти мистера Флойда", - говорится в заявлении представителей жены экс-полицейского. Шовин принесла соболезнования семье убитого и всем, кто оплакивает его уход.

Как передает CBS News, у семьи Шовин не было детей. Супруги прожили вместе более десяти лет. 

После смерти Флойда 25 мая полицейский Дерек Шовин был сначала отстранен от работы, потом уволен и взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени. Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие

Трое его коллег - которые наблюдали за тем, как на протяжении восьми минут Шовин держал на земле Флойда, придавив его шею коленом во время задержания - в настоящее время находятся на свободе. Они уволены с работы, однако семья Флойда и протестующие требуют предъявить обвинение всем полицейским.

Известно, что один из офицеров – Ту Тао – ранее был замешан в предполагаемом насилии над задержанными.

Ранее в понедельник должно было состояться слушание по делу об убийстве Флойда. Однако его без объяснения перенесли на неделю. Как ожидается, оно состоится 8 июня. О решении властей отложить рассмотрение дела было принято на фоне усилившихся беспорядков в США.

Видео: власти США затягивают процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда

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