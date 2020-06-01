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Путин: продукция "Сухого" вызывает зависть и дрожь у конкурентов

15:57
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Президент назвал компанию лидером российского авиастроения

Предметом гордости России назвал президент Владимир Путин продукцию компании "Сухой". По словам российского лидера, конкуренты не только завидуют, но и дрожат при упоминании лидера российского авиастроения.
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"Вы выпускаете такие машины, которые являются предметом зависти во многих странах и у наших конкурентов вызывают определенную дрожь. Но в то же время это гордость России без всякого преувеличения", - сказал президент.

Владимир Путин выразил надежду, что пандемия не повлияла на работу предприятий "Сухого". Президент уверен, что они функционировали, как и раньше, "ритмично", передает РИА Новости.

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