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"Погиб мой брат": Якубович о смерти генпродюсера "Поля чудес"

16:01
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Ему было 69 лет

Вечером в воскресенье, 31 мая, генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер умер в Боткинской больнице. 

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Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что Гольдфедер давно лежал в больнице с больным сердцем. Несколько месяцев назад у него обнаружили лейкоз. Затем мужчина подхватил коронавирусную инфекцию. 

По словам телеведущего, Анатолий Гольдфедер был феноменальным организатором. "Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, - следствие того, что он нам оставил", - сказал он ТАСС

Гольдфедер пришел на "Поле чудес" в 1998 году, через пять лет он стал директором программы.

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