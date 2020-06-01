Собянин посетил ТЦ в первый день работы непродовольственной торговли

Мэр пообщался с покупателями

Москвичам следует соблюдать все предписанные меры предосторожности в общественных местах, чтобы ситуация с коронавирусом не ухудшилась снова. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, посещая открывшийся после перерыва, связанного с эпидемией, торговый центр.

Глава города побеседовал с покупателями, которых было довольно много, узнал об их настроении после самоизоляции и пожелал здоровья. В разговоре с одним из арендаторов мэр поинтересовался, соблюдаются ли в магазине санитарные требования и правила поведения, передает "ТВ Центр".

Собянин: Удается как-то обеспечить санитарные нормы, безопасность людей?

Иван Минаев, директор спортивного магазина: Мы обеспечиваем работаем согласно санитарным нормам. Есть распределение, запускаем людей группами, определенное количество человек на площадь, вся команда снабжена санитайзерами, масками, перчатками, средствами дезинфекции.

Собянин: Это очень важно, чтобы мы обратно не пришли к такой ситуации, чтобы полностью пришлось закрывать магазины. Чрезвычайно важно нам всем соблюдать меры предосторожности, чтобы шаг за шагом выходить из ситуации, в которой мы оказались из-за пандемии. Пока это получается, слава Богу. Успехов вам.

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