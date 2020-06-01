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Полиция в Миннеаполисе обстреляла журналистов из Германии

16:43
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Съемочной группе DW угрожали арестом

Работа журналистов, освещающих протесты в американском Миннеаполисе, становится все более опасной. Полицейские обстреляли съемочную группу Deutsche Welle. Представители СМИ предъявили аккредитацию, однако это им не помогло.
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Массовые протесты начались на прошлой неделе в Миннесоте после гибели во время жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Опубликованное очевидцами в соцсетях видео ареста в Миннеаполисе вызвало бурю негодования, беспорядки перекинулись и на другие штаты.

Как передает Deutsche Welle, корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг были обстреляны полицией за несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье. Последовала перепалка, полицейские потребовали от журналистов покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации.

Тем временем в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, полицейские застрелили одного из протестующих. По данным Newsweek, инцидент произошел около полуночи по местному времени. Полиция и бойцы национальной гвардии пытались разогнать митингующих. Неизвестный из толпы выстрелил в полицейских, те открыли ответный огонь.

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