Собянин: в этом году Москве построят около 40 корпусов школ и детсадов

Мэр рассказал о строительстве новых образовательных учреждений

В Москве, несмотря на небольшой перерыв из-за эпидемии, в этом году будет построено около 40 детских садов и школ. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, наблюдая за ходом работ по возведению школьного здания в столичном районе Новокосино. Завершить стройку планируется в августе, а 1 сентября корпус должен принять учеников. Создание детской инфраструктуры глава города навал приоритетной задачей городских властей.

Яркое, современное. Это школьное здание, с какой стороны не посмотри, видно издалека. Для Новокосина - молодого района с плотной жилой застройкой - оно ещё и долгожданное. Школа на слуху, а попасть в нее - сложно. Все потому что два корпуса учебного заведения были переполнены. Места на всех желающих здесь учиться не хватало, передает "ТВ Центр".

"У нас сильный кадровый состав. Школа в прошлом году по итогам обучения получила грант мэра Москвы 2-й степени. У нас много победителей Всероссийской олимпиады школьников, у нас много медалистов", - рассказала и.о. директора ГБОУ "Школа Новокосино" Оксана Варченко.

В этом здании будут учиться дети средних и старших классов - с 7 по 11. Те, кто уже выбрал свой профиль обучения. Проекты "Математическая вертикаль", медицинский и инженерный классы. Дополнительный корпус рассчитан на 400 человек. Для них - целых 4 этажа. Помимо учебных классов - библиотека, 2 спортзала, большой актовый зал. Кабинеты физики и химии будут оборудованы по последним требованиям. То есть предусмотрены даже лаборатории с необходимым оборудованием. Одним словом, высокотехнологичная школа.

"Значительные усилия города направлены на создание детской инфраструктуры: поликлиники, больницы, детские развлекательные центры, и, конечно, система образования одна из самых крупнейших в мире. Одно из первых направлений стройки, которое мы разморозили и начали активно возвращать к жизни - это строительство детских садов и школ. Несмотря на какое-то небольшое отставание во время эпидемии, мы планируем в этом году наверстать упущенное и построить около 40 корпусов детских садов и школ. Один из них находится здесь, в Новокосино", - отметил Собянин.

По плану строители должны были передать здание администрации школы в августе. Но из-за режима самоизоляции полтора месяца здесь было затишье. Работы возобновили недавно. Строители заканчивают прокладку инженерных систем, начинают отделку. Процесс организован с учётом всех новых требований.

Новые площади позволят учиться как по школьной программе, так и получать дополнительное образование для детей и взрослых.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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