Путин: страна возвращается к нормальной жизни после коронавируса

Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации

Обстановка с коронавирусом в России стабилизируется. Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации, благодаря чему страна возвращается к нормальной жизни, заявил Владимир Путин.

"За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни", - сказал президент России на рабочем совещании.

Путин подчеркнул, что стабилизация обстановки позволяет заняться делами, которые были на время отложены из-за пандемии коронавируса. В частности, пора вернуться к работе над поправками в Конституцию.

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