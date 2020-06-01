Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

Президент России назвал "безупречный" вариант начала голосования по поправкам в Конституцию. Владимир Путин уверен, что это 1 июля.

Глава государства заявил, что объявить датой голосования тот же день, в который пройдет парад Победы, неправильно.

"Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны", - сказал президент.

Во-первых, по словам российского лидера парад Победы – это "святое дело", не надо его ни с чем смешивать. Кроме того, Путин уверен, что после объявления даты голосования необходим 30-дневный перерыв, чтобы утрясти все технические детали.

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