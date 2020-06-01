ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

16:54
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

Президент России назвал "безупречный" вариант начала голосования по поправкам в Конституцию. Владимир Путин уверен, что это 1 июля.
Путин рассказал о миссии матерей

Глава государства заявил, что объявить датой голосования тот же день, в который пройдет парад Победы, неправильно.

"Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны", - сказал президент.

Во-первых, по словам российского лидера парад Победы – это "святое дело", не надо его ни с чем смешивать. Кроме того, Путин уверен, что после объявления даты голосования необходим 30-дневный перерыв, чтобы утрясти все технические детали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Конституция
Конституция
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.