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Попова: острый этап пандемии в России пройден

17:59
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Темпы прироста числа зараженных коронавирусом резко снизились

Темпы прироста числа инфицированных коронавирусом в России снизились в 13 раз. Это позволяет говорить о том, что страна прошла острый этап подъема пандемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапному снятию ограничений

"Пройден острый этап подъема, безусловно. Темп прироста снижается значительно. С момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился в 13 раз, в целом по стране составляет порядка 2%", - сказала Попова на совещании с президентом России.

Коэффициент распространения - показатель того, сколько человек может заразить один человек до его изоляции – снизился в 3 раза. Последние недели он не превышает единицы. В целом можно сказать, что отмена ограничений не ухудшает ситуацию с коронавирусом в регионах, отметила Попова. По словам главы Роспотребнадзора, это значит, что российские власти пошли правильным путем.

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