В Москве стартовал новый этап смягчения ограничений

Какие изменения для москвичей?

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом российские регионы снимают всё больше введенных из-за пандемии ограничений. В Москве с сегодняшнего дня открылись непродовольственные магазины. Гулять и заниматься спортом теперь можно на свежем воздухе, но по графику и при соблюдений санитарных норм. В первый день лета возобновляется внутренний туризм. В большинстве регионов заработали санатории с медицинской лицензией. Судьбу остальных объектов отдыха решат региональные власти.

Эпидобстановка в стране стабильна. Динамика распространения коронавируса идет на спад, и цифры вселяют осторожный оптимизм. Серьезное основание для постепенного смягчения ограничительных мер, считает премьер Михаил Мишустин.

"Уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процента. Такая динамика позволила 19 субъектами начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия. мы оперативно смогли настроить нашу систему здравоохранения и регионы для борьбы с коронавирусом", - сказал Мишустин.

Страна медленно, но уверенно возвращается к привычной жизни. В Тамбовской, Калужской и Рязанской областях сегодня уже открыты летние кафе и небольшие непродовольственные магазины. Спортсмены снова приступили к тренировкам. В Тульской области возобновили практические занятия в автошколах. В Санкт-Петербурге - заработали нотариальные и юридические конторы. А Краснодарский край начинает принимать туристов. Правда, у всех отдыхающих обязательно должна быть справка об отсутствии Ковид-19. Оживает и Москва.

Укоротить платье к лету или почистить пуховик от скопившейся за зиму грязи теперь легко. Салоны бытовых услуг - ателье, прачечные, ремонтные мастерские - с сегодняшнего дня - открыты. Некоторые, правда, и не закрывались - например, сотрудники этой химчистки сами выезжали к клиентам. Но все равно очень ждали снятия ограничений. И хорошо подготовились.

Без перчаток и маск- не пустят и в торговые центры. Людей пока немного. Нет ни очередей, ни столпотворений. К мерам безопасности здесь относятся со всей серьезностью. На полу социальная разметка, повсюду - санитайзеры для дезинфекции рук. Потоки входа и выхода разделены. Люди спокойны за здоровье и довольны. Ведь вместо интернет-покупок теперь снова реальные магазины. Можно разглядывать витрины, ходить, щупать, мерить.

"После каждой примерки мы обрабатываем изделия с помощью отпаривателей и парогенераторов. У нас много верхней одежды, и даже меховые изделия проходят санобработку с помощью парогенераторов. Соблюдаем все нормы в примерочных кабинах, их тоже обрабатывают", - сообщила директор департамента розничных продаж сети магазинов одежды Елена Горохова.

Заработали и автосалоны, попасть туда можно по предварительной записи. А еще - открыт велопрокат. Два месяца на этих велосипедах ездили только курьеры и волонтеры. Теперь каждый может прокатиться.

Смягчили ограничения и для профессиональных спортсменов. Все это время они тренировались дома. Не терпелось снова зайти в тренажерный зал, в бассейн, на каток. Заниматься придется, опять же, в масках и перчатках. Но многие ищут в этом плюсы. Олимпийская Чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, например, уверена: так тренироваться хоть и не удобно, зато эффективно.

Снова открыты московские скверы и парки, кроме Зарядья. Никаких лент и заграждений, можно гулять. Правда, по расписанию. А еще с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Сидеть на лавочках по-прежнему нельзя. Закрыты спортплощадки. Тренажеры пока недоступны. За соблюдениями правил следит полиция.

Бегать свободно можно по утрам. С пяти до девяти - сколько угодно, хоть целый марафон. И если для этого пропуск не нужен, как и для пеших прогулок, то для поездок на личном и общественном транспорте все еще следует оформить цифровой код.

Ольга Оксенич, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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