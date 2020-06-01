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Московские храмы открываются для прихожан

18:30
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Решение принято в преддверии праздника Троицы

Прихожане Русской православной церкви смогут посещать богослужения в московских храмах, начиная с 6 июня. Перед тем, как принять такое решение, представители РПЦ обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в столице с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Храмы в России возобновляют богослужения

"В субботу, 6 июня, по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы. Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний… в том числе - социальной дистанции при участии верующих в богослужениях (1 человек на 4 квадратных метра)", - сообщили в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси.

В то же время, рабочая группа при патриархе отмечает, что храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются уже 2 июня.

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