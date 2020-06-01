В Вашингтоне введен комендантский час

Протесты после убийства афроамериканца охватили несколько штатов

Комендантский час вводится в столице США. Он начнется в 19:00 по местному времени и продлится двое суток.

"Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия. Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Волна беспорядков прокатилась по городам США после гибели от рук полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его на землю, один из них наступил ему коленом на шею. Флойд умер в реанимации.

Четверых полицейских уволили. Одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Протесты в ответ на действия полиции охватили несколько американских штатов, есть жертвы. В Миннеаполисе введен режим ЧС.

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