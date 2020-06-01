ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Вашингтоне введен комендантский час

19:06
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Протесты после убийства афроамериканца охватили несколько штатов

Комендантский час вводится в столице США. Он начнется в 19:00 по местному времени и продлится двое суток.
Полиция в Миннеаполисе обстреляла журналистов из Германии

"Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия. Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Волна беспорядков прокатилась по городам США после гибели от рук полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его на землю, один из них наступил ему коленом на шею. Флойд умер в реанимации.

Четверых полицейских уволили. Одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Протесты в ответ на действия полиции охватили несколько американских штатов, есть жертвы. В Миннеаполисе введен режим ЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уличные протесты в Миннеаполисе
Уличные протесты в Миннеаполисе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.