Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Оно состоится 1 июля

Дата общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию России определена. Оно пройдет 1 июля в среду. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин принял это решение по итогам прошедшего в понедельник совещания. В нем приняли участие глава Центризбиркома Элла Памфилова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон - Талия Хабриева, Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Основное внимание было уделено вопросам санитарной безопасности в связи с предстоящим голосованием. Как отметил президент, именно рост заболеваний коронавирусом вынудил отказаться от прежней апрельской даты. На сегодняшний день, по словам Анны Поповой, темпы прироста числа инфицированных значительно снизились, и при строгом соблюдении санитарных требований можно быть уверенным в том, что голосование на рубеже июня-июля будет безопасным для граждан.

В то же время, как напомнила Элла Памфилова, 3 июля у школьников начинается сдача экзаменов. А поскольку избирательные участки размещаются обычно в школах, необходимо провести голосование до этой даты.

Андрей Клишас отметил, что участки для голосования откроются за неделю до 1 июля.

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