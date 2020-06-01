Определена дата голосования по поправкам в Конституцию

Оно состоится 1 июля

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию страны пройдёт 1 июля. Указ об этом подписал Владимир Путин. День голосования - среда, он будет нерабочим, как предусмотрено в самом законе о поправках. В указе президента особо оговаривается необходимость обеспечения санитарного благополучия населения в связи с намеченным мероприятием. Эпидемическая обстановка и другие вопросы, связанные с подготовкой голосования, обсуждались на совещании у Владимира Путина.

Изначально проведение всероссийского голосования по изменению Конституции было назначено на 22 апреля. Однако уже к середине марта стало понятно - коронавирусная пандемия стороной Россию не обойдет. И в данных условиях, напомнил в понедельник президент, рисковать здоровьем и жизнью граждан, конечно же, было нельзя. Однако сейчас эпидемиологическая обстановка, это подтверждают и врачи, изменилась в лучшую сторону. А это значит, что принятые властями меры сработали.

"В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как мы видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернутся к совместной работе над поправками в Конституцию", - заявил Путин.

За эти два с лишним месяца пандемии, они стали еще актуальнее. А граждане получили возможность вникнуть в суть предлагаемых изменений. В итоге, согласно последним опросам ВЦИОМ, за поправки в Конституцию выступает подавляющее большинство россиян. А по социальным гарантиям, которые хотят прописать в основном законе страны, поддержка достигает 90 процентов. И это, в принципе, понятно, потому как многие из этих мер де-факто уже действуют. И люди это ощущают на себе.

"Мы наблюдаем такое уникальное явление, правовой феномен если хотите, когда поправки еще не вступили в силу, но они уже определяют содержание законодательства. Особенно социальное законодательство", - отметила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.

"Заработали нормы, связанные с поддержкой семьи, детей. У нас заработали нормы, связанные со здравоохранением. И, конечно, нам важно, чтобы эти нормы заработали уже не фактически, а юридически", - указал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

А для этого необходимо провести всероссийское голосование. Изначально можно было, конечно, обойтись и без него. Однако президент настоял, чтобы последние слово было именно за гражданами. Только они должны решать - вносить поправки в Конституцию или все оставить так, как есть. Причем, эта процедура народного волеизъявления обязана быть максимально открытой и легитимной.

"Эти процедуры должны быть простыми, понятными для людей. Доступными. Удобными. Безопасными. И очень важно, чтобы люди должны доверять, как самой процедуре, так и результату голосования", - указал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас.

Но когда его проводить? Этот вопрос в последние время активно обсуждался в экспертном сообществе. Многие зарубежные страны, вроде Южной Кореи или Франции, несмотря на пандемию, выборы все-таки провели. А значит ни что не мешает сделать это и России, подчеркивали сегодня члены рабочей группы, мягко намекая на 24 июня.

"Знаю, мне коллеги говорили об этом, провести это голосование прямо в день Парада. Не надо ничего смешивать. Это отдельная, крупная веха в жизни страны. Поэтому Парад Победы - это святое дело. Не будем его ни с чем смешивать, в том числе голосованием по Конституции", - отметил Путин.

С этим были согласны и в Центризбиркоме, который все эти месяцы продолжал подготовку. Велась активная работа на местах. Членам региональных и местных комиссий разъясняли правила. Как организовать работу в новых условиях на избирательных участках. Кто может воспользоваться программой "Мобильный избиратель". А у кого есть возможность отдать свой голос заранее, то есть в течении 6 дней до дня всероссийского голосования, которое глава ЦИК предложила провести в начале июля.

"На мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы первое июля", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Действительно, первое июля смотрится, как день вполне подходящий для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Во-первых, с юридической точки зрения - эта дата является безупречной", - отметил Путин.

К этому моменту вопрос казался почти решенным. Однако кое-какой нюанс все же надо было уточнить у министра образования России Сергея Кравцова, которому Путин звонит прямо во время совещания.

Путин: Если мы будем организовывать голосование первого июля, не помешает ли это проведению ЕГЭ в школах?

Кравцов: Владимир Владимирович, у нас расписание ЕГЭ уже опубликовано. 29 и 30 пройдут пробные экзамены. А сам экзамен, когда придут школьники, начнется третьего июля. Поэтому первого июля никак не помешает. Абсолютно.

Времени как раз хватит, чтобы подготовить и продезинфицировать школы, в которых располагается большинство избирательных участков. Вход и выход из них, кстати, будут раздельными, чтобы не смешивать потоки людей. Каждому пришедшему предоставят отдельную ручку. Ну и перчаточно-масочный режим, безусловно, обязаны соблюдать все. За этим будут пристально следить.

"Обязательно на входе будут организованы пункты температурного контроля. Места для дезинфекции рук. Обязательно коврики дизинфекционные для ног. Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин", - сказала Памфилова.

"Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию РФ 1 июля 2020 года. Я очень прошу Эллу Александровну и Анну Юрьевну уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Надеюсь, что все будет в практическом плане реализовано. Я обращаюсь и к руководителям регионов РФ, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни наших людей. Это остается главным и безусловным приоритетом. И, конечно, обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе - Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнёрами", - отметил Путин.

На то, чтобы определиться со своими приоритетами, у граждан есть месяц. Всероссийское голосование назначено на первое июля. Этот день в стране, как ожидается, будет объявлен выходным.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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