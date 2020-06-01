ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кому выгодны беспорядки в США

22:34
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Справиться с ситуацией пока не удается

Уже в 40 американских городах ввели комендантский час из-за массовых протестов - они вспыхнули после убийства афроамериканца полицейскими. Силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах. Задержаны более 4 тысяч человек. Однако справиться с масштабными беспорядками не удаётся уже почти неделю. Тем более есть те, кому происходящее в стране на руку. Так демократы пытаются использовать ситуацию против Дональда Трампа. А некоторые даже поспешили извлечь из рукава пресловутую русскую карту.

Подробнее - в репортаже Лилии Акиньшиной. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Беспорядки в США
Беспорядки в США
Беспорядки в США
Беспорядки в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.