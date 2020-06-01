Кому выгодны беспорядки в США

Справиться с ситуацией пока не удается

Уже в 40 американских городах ввели комендантский час из-за массовых протестов - они вспыхнули после убийства афроамериканца полицейскими. Силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах. Задержаны более 4 тысяч человек. Однако справиться с масштабными беспорядками не удаётся уже почти неделю. Тем более есть те, кому происходящее в стране на руку. Так демократы пытаются использовать ситуацию против Дональда Трампа. А некоторые даже поспешили извлечь из рукава пресловутую русскую карту.

Подробнее - в репортаже Лилии Акиньшиной.

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