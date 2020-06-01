Единовременные выплаты перечислили 15 миллионам детей за 6 часов

Всего получат помощь 22 миллиона юных россиян

Российские семьи с детьми от 3 до 16 лет оперативно получили помощь. Родителям 15 миллионов юных россиян выплаты в 10 тысяч рублей были перечислены всего за 6 часов, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Единовременная выплата очень востребована семьями. Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 миллионов детей", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.

В сообщении отмечается, что за 6 часов с момента старта перечисления средств родителям было направлено в общей сложности 150 миллиардов рублей. Всего единовременную выплату могут получить семьи, в которых воспитывается 22 миллиона детей.

В ведомстве напомнили: чтобы получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, родителям достаточно подать заявление через госуслуги. Сделать это можно до 10 октября. Там же можно подать заявление о пособии на детей от 3 до 7 лет. Оно полагается семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека, напоминает ТАСС.

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