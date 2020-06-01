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Больных коронавирусом в Москве снабдят электронными браслетами

20:06
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Документооборот в больницах будет полностью электронным

Информацию о каждом пациенте с COVID-19, находящемся на лечении в "коронавирусных" больницах столицы, запишут на его персональном браслете. Весь документооборот в таких медучреждениях будет вестись исключительно в электронном виде.
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"Каждая койка имеет метку, каждый больной имеет браслет... И мы сделали эту историю полностью цифровой", - рассказала в эфире Первого канала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам заммэра, власти Москвы впервые попытались создать цифровой госпиталь. В нем не будет никаких бумаг, вся медицинская документация исключительно в электронном виде, а врачи и медсестры "работают исключительно на планшетах. При этом такой госпиталь можно перепрофилировать в медучреждение для обычных пациентов – без коронавируса – самое большее за три дня.

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