Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля

Мэр считает, что это позволит избежать проблем в будущем

Решение провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля своевременно. Ситуация с коронавирусом выявила не только сильные стороны общества, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник уверен, что сейчас самое время принимать такие важные решения. Это поможет избежать проблем не столько сегодня, сколько в будущем.

"Кажется, что нам сейчас не до этого: пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой", - написал мэр в своем блоге.

Дату проведения общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны определил президент России. Владимир Путин подписал указ об организации всенародного плебисцита 1 июля. С предложением внести поправки в конституцию глава государства обратился к Федеральному собранию в январе 2020 года, напоминает ТАСС.

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