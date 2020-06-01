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Время принимать решения - Собянин о голосовании по Конституции

20:39
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Ранее президент подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что голосование по изменениям Конституции России является временем, когда граждане должны принимать важные решения. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

"Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой", - написал мэр Москвы.

По его словам, пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны гражданского общества и героизм медиков, но также проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении.

"И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией", - обратился к жителям столицы Сергей Собянин.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года.

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