Путин и Трамп обсудили меры по борьбе с COVID-19 и ситуацию на рынке нефти

Лидеры поговорили по телефону

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ряд вопросов российско-американских отношений и международных проблем. Беседа состоялась по инициативе Белого Дома, передает "ТВ Центр".

Главы двух стран, в частности, проинформировали друг друга о мерах, принимаемых для борьбы с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Рассмотрев положение на мировом рынке нефти, собеседники отметили, что реализация соглашения ОПЕК-плюс по сокращению добычи ведёт к постепенной стабилизации цен. При обсуждении вопросов стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере президенты подчеркнули важность активизации российско-американского диалога.

Владимир Путин также поздравил Дональда Трампа с успешным запуском американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Лидеры России и США подтвердили настрой на развитие сотрудничества в исследованиях космоса.

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