Трамп призвал губернаторов штатов к жестким мерам в отношении участников протестов

Президент США назвал представителей власти "кучкой идиотов"

К жестким действиям при подавлении акций протеста в американских городах призвал губернаторов штатов Дональд Трамп. Президент США обвинил власти в слабости и предупредил о серьезных последствиях такого отношения к демонстрантам.

"Вы должны держать ситуацию под контролем, если вы не контролируете ее, то вы просто тратите время. Они переступят через вас. Вы будете выглядеть, как кучка идиотов. Вы должны подчинить их себе", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что протесты и беспорядки случались и раньше. Однако их последствия бывают особенно серьезными, если власти проявляют слабость.

"А большинство из вас слабы", - заявил президент США во время видеоконференции, запись которой попала в распоряжение телекомпании CBS.

Беспорядки вспыхнули на прошлой неделе в Миннеаполисе, штат Миннесота. Поводом стала появившаяся в соцсетях видеозапись задержания полицейскими чернокожего местного жителя. После удушающего приема ему стало плохо, афроамериканец скончался в больнице. Волна акций протеста прокатилась по американским городам. В Миннеаполисе введен режим ЧС, в столице США Вашингтоне – комендантский час.

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