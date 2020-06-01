Число выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки выросло на 123 тысячи

Скончались 4 тысячи пациентов

Число выявленных в мире случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось почти на 123 тысячи. Общее число инфицированных с начала пандемии, по данным Всемирной огранизации здравоохранения, превысило 6 миллионов.

Как сообщается на сайте ВОЗ, к утру 1 июня в мире были зарегистрированы 6 057 853 инфицированных и 371 166 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 122 917. ДЖертв коронавируса стало больше на 4 000.

Северная и Южная Америка занимают первое место по числу инфицированных – в странах региона выявлено 2 817 232 зараженных. За сутки оно возросло на 73 439. Общее число умерших достигло 160 514. В Европе - 2 159 791 заразившийся и 180 594 умерших.

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