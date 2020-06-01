Московские рестораны готовы к работе по новым правилам

Общепиту не сложно следовать рекомендациям Роспотребнадзора

Столичные рестораны, которые откроются на следующем этапе ослабления ограничительных мер, увеличат расстояние между столами. Расстановка столов на определенной дистанции – одно из требований Роспотребнадзора., сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Суперособенных требований нет. Устанавливать четкое расстояние между столиками, требование по соблюдению социального дистанцирования. Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее сообщалось, что рестораны поддержали новые рекомендации Роспотребнадзора. Предприятия готовы обеспечить необходимый уровень дезинфекции и дистанцию в 1,5 метра между столами в условиях риска распространения коронавируса.

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