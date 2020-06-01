В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

Всего в столице умерли более 2600 человек, у которых был подтвержден коронавирус

В Москве за последние сутки скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. У пациентов также была диагностирована пневмония, сообщили в оперштабе. Общее число умерших с коронавирусной инфекцией в столице достигло 2624 человек, передает ТАСС.

За последние сутки в России выявлено еще более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 414878 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста числа инфицированных коронавирусом в России снизились в 13 раз.

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