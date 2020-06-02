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Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом главы Тувы

08:12
  • вторник
  • 02 июня 2020

Все ждут отрицательного результата

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом, он находится под наблюдением врачей.

На данный момент состояние Кара-оола удовлетворительное, в скором времени он закончит свое лечение, как только получит отрицательный результат теста на COVID-19, передает РИА Новости.

"Состояние здоровья главы республики стало намного лучше, оно оценивается как удовлетворительное, самочувствие хорошее. Все процедуры по медицинскому регламенту пройдены", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кара-оола Долаана Салчак.

О заражении коронавирусом главы Тувы стало известно 25 мая. Его госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.

На данный момент в Тыве 1115 случаев коронавирусной инфекции (всего в республике проживают 327 383 человека). 93 человека выздоровели, 2 скончались. 

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