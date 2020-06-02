"Светящийся газ": в России разработали новый способ лечения COVID-19

До сих пор подобное никому не удавалось

Специалисты госкорпорации "Росатом" разработали новый способ лечения коронавирусной инфекции. Проект называется "Светящийся газ".

"До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать", - рассказал Андрей Говердовский, директор Физико-энергетического института имени Лейпунского, входящего в структуру "Росатома".

По словам Говердовского, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые остаются активными при вдыхании и излучают ультрафиолет прямо в легких. Таким образом происходит дезинфекция дыхательной системы, пишет РИА Новости со ссылкой на портал strana-rosatom.ru.

Ученые надеются, что с помощью "Светящегося газа" можно будет не только избавлять людей от COVID-19, но и лечить туберкулез, онкологию и другие болезни.

Ранее сообщалось, что первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня. Его не будут продавать в аптеках.

По последним данным, свыше 6,3 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 377 тысяч скончались.

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