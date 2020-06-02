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"Светящийся газ": в России разработали новый способ лечения COVID-19

08:18
  • вторник
  • 02 июня 2020

До сих пор подобное никому не удавалось

Специалисты госкорпорации "Росатом" разработали новый способ лечения коронавирусной инфекции. Проект называется "Светящийся газ". 
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"До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать", - рассказал Андрей Говердовский, директор Физико-энергетического института имени Лейпунского, входящего в структуру "Росатома". 

По словам Говердовского, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые остаются активными при вдыхании и излучают ультрафиолет прямо в легких. Таким образом происходит дезинфекция дыхательной системы, пишет РИА Новости со ссылкой на портал strana-rosatom.ru. 

Ученые надеются, что с помощью "Светящегося газа" можно будет не только избавлять людей от COVID-19, но и лечить туберкулез, онкологию и другие болезни. 

Ранее сообщалось, что первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня. Его не будут продавать в аптеках. 

По последним данным, свыше 6,3 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 377 тысяч скончались.

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