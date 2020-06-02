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Почему США возложили вину за организацию массовых беспорядков на Россию

08:30
  • вторник
  • 02 июня 2020

Эксперт Александр Асафов назвал это традиционной предвыборной риторикой

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили беспорядки в США. Почему американские политики опять ищут "российский след", вместо того, чтобы обсуждать причины массовых выступлений? В Штатах действительно верят в причастность России? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

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"Все подобные заявления имеют предвыборный характер. Не только президент США Дональд Трамп пытается таким образом найти объяснение внутренним проблемам. Его оппоненты тоже наращивают эту риторику. Связать негатив с Россией – это традиционная политическая риторика. И когда нет убедительного объяснения, что происходит на улице, проще найти внешнего врага", - сказал эксперт.

Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

Подробнее о ситуации в США, где уже больше недели по всей стране проходят антирасистские демонстрации и беспорядки после смерти чернокожего Джорджа Флойда, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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