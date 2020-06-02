Почему США возложили вину за организацию массовых беспорядков на Россию

Эксперт Александр Асафов назвал это традиционной предвыборной риторикой

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили беспорядки в США. Почему американские политики опять ищут "российский след", вместо того, чтобы обсуждать причины массовых выступлений? В Штатах действительно верят в причастность России? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Все подобные заявления имеют предвыборный характер. Не только президент США Дональд Трамп пытается таким образом найти объяснение внутренним проблемам. Его оппоненты тоже наращивают эту риторику. Связать негатив с Россией – это традиционная политическая риторика. И когда нет убедительного объяснения, что происходит на улице, проще найти внешнего врага", - сказал эксперт.

Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

Подробнее о ситуации в США, где уже больше недели по всей стране проходят антирасистские демонстрации и беспорядки после смерти чернокожего Джорджа Флойда, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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