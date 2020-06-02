Раскрыты детали плана по восстановлению российской экономики

В нем содержатся как ранее принятые, так и новые меры поддержки

Правительство во вторник, 2 июня, представит Владимиру Путину план по восстановлению российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В нем содержатся как уже озвученные ранее, так и новые меры поддержки.

Правительство ставит задачу обеспечить темпы роста ВВП не меньше 2,5% к концу 2021 года, устойчивый рост реальных доходов населения и снижение уровня безработицы ниже 5%, выяснила газета РБК.

В проекте плана говорится, что закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от коронакризиса "образовали "навес" безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости. Прекращение временных мер поддержки занятости и изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы, полагают в правительстве.

"Совокупно эти факторы создают серьезный вызов, связанный со снижением доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса", — подчеркивается в документе.

Для роста реальных доходов населения и восстановления занятости и спроса правительство предлагает, помимо уже запущенных мер поддержки, начать с 1 января прямые выплаты по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми. На это потребуется почти 52 миллиарда рублей.

Также предлагается с июля разрешить работникам работать удаленно или комбинированно (с посещением офиса) без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. С октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.

В плане, который правительство представит президенту, также содержатся меры по поддержке малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и отдельных секторов экономики.

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